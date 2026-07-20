Pedro Gameiro é o autarca de Benavente com maior rendimento declarado

Pedro Gameiro é o membro do actual executivo da Câmara Municipal de Benavente com o rendimento anual mais elevado declarado à Entidade para a Transparência. O vereador do Partido Socialista apresentou rendimentos globais de 131.544 euros, provenientes de trabalho dependente, rendimentos prediais e outros rendimentos.

A declaração, que já tinha sido entregue mas ainda não se encontrava disponível na plataforma da Entidade para a Transparência quando O MIRANTE consultou os documentos dos restantes autarcas, pode agora ser analisada.

No património imobiliário, Pedro Gameiro declarou 98 artigos urbanos e quatro artigos rústicos. O número elevado de inscrições urbanas deve-se, em parte significativa, a uma garagem com mais de dois mil metros quadrados, constituída por 89 lugares de estacionamento individualizados, cada um com inscrição matricial e caderneta predial próprias.

O património declarado inclui ainda a habitação própria do vereador, em Samora Correia, duas lojas comerciais, outra garagem e mais quatro habitações.

A declaração identifica igualmente um monte em Estremoz, composto por uma habitação de tipologia T4 e quatro artigos rústicos correspondentes aos terrenos envolventes à propriedade.

Pedro Gameiro declarou também participações sociais em três sociedades, três automóveis e duas motos. Nas aplicações financeiras, indicou um montante global de 23.989,82 euros.

O vereador registou ainda uma responsabilidade bancária junto do Bankinter no valor de 87 mil euros.

Recorde-se que O MIRANTE consultou as declarações dos vereadores de Benavente depois de o deputado socialista Pedro Gameiro se ter atrasado a apresentar a declaração de rendimentos à Entidade para a Transparência. Entre os restantes membros do executivo, Frederico Colaço Antunes declarou 52.248 euros de rendimentos brutos e destacou-se por três posições em criptomoedas avaliadas em 33,7 milhões de euros, além de património imobiliário em Portugal, nas Bahamas e em Andorra. Sónia Ferreira indicou rendimentos de 52.595,46 euros, sete prédios e património financeiro de 117.200,25 euros. Hélio Justino declarou 46.321,28 euros de rendimentos, uma fracção urbana e um automóvel, enquanto Paulo Sérgio Abreu registou 28.828,16 euros de rendimentos, um imóvel, dois veículos e activos financeiros e direitos de crédito no valor global de 286.707,42 euros. Paulo Cardoso apresentou o rendimento mais baixo, de 1.800 euros, declarando ainda um imóvel urbano e três veículos.