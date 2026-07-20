Tiago Carrão atribui pagamento à PSP de 16 mil euros à falta de contratação do anterior executivo

O pagamento de cerca de 16 mil euros à Polícia de Segurança Pública pelos serviços prestados na Feira de Santa Iria de 2025 provocou um confronto político na reunião da Câmara de Tomar. A oposição questionou o procedimento adoptado e acusou o executivo de falta de planeamento, mas o presidente da autarquia rejeita responsabilidades no processo e aponta o dedo à anterior governação municipal.

Em declarações a O MIRANTE, Tiago Carrão esclarece que o assunto diz respeito a um “pagamento da Feira de Santa Iria de 2025 cujo procedimento de contratação, inexistente, era responsabilidade da governação anterior e que nós finalmente conseguimos regularizar”. A proposta de pagamento à PSP foi contestada pelos vereadores da oposição, com Hugo Cristóvão, anterior presidente, a considerar que, tratando-se de uma despesa previsível associada a um evento realizado anualmente, o município deveria ter preparado atempadamente o respectivo procedimento administrativo.

Tiago Carrão contrapõe que o actual executivo encontrou uma despesa por pagar e sem qualquer procedimento de contratação realizado. Segundo o autarca, a intervenção da nova maioria permitiu desbloquear e regularizar uma situação deixada pendente pela anterior gestão municipal. O caso acabou por gerar uma acesa troca de acusações entre a maioria e a oposição, com cada lado a responsabilizar o outro pelas falhas administrativas relacionadas com o policiamento da Feira de Santa Iria. Para o presidente da câmara, porém, não está em causa uma falta de planeamento do actual executivo, mas a resolução de um processo relativo a 2025 que não tinha sido devidamente tratado por quem então governava o município.

