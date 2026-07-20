Tiago Carrão ganha lugar na administração da Águas do Vale do Tejo

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, foi eleito, por unanimidade, vogal não executivo do Conselho de Administração da Águas do Vale do Tejo (AdVT), entidade regional responsável pelo abastecimento de água e pelo saneamento em alta. A entrada do autarca na administração da empresa dá ao concelho de Tomar uma ligação directa ao órgão onde são tomadas decisões sobre planeamento e investimentos estruturantes num sector que enfrenta problemas antigos. A renovação das condutas, a redução das perdas de água e a expansão da rede de saneamento estão entre as prioridades assumidas pelo município para o actual mandato.

Tiago Carrão acumula esta função com a presidência do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, empresa intermunicipal responsável pela gestão da água e do saneamento no concelho. A presença nas duas entidades poderá facilitar a articulação entre as necessidades identificadas no terreno e as decisões relativas ao sistema em alta. Entre os problemas que o autarca pretende levar à administração da AdVT está a situação do subsistema de abastecimento de água da Mendacha, que atravessa um período considerado crítico. “Encaro esta eleição como uma oportunidade para, junto da Águas do Vale do Tejo, encontrar soluções para o subsistema de abastecimento de água da Mendacha, que atravessa um período crítico. Tomar precisa de uma rede de água e saneamento renovada e fiável, e é isso que vou defender, em articulação com a Tejo Ambiente”, afirma Tiago Carrão.

O programa de mandato da maioria que governa a Câmara de Tomar prevê um plano de investimento na rede de abastecimento de água e a expansão do saneamento básico, dando prioridade às freguesias onde persistem maiores carências.