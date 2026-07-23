PCP saúda mobilização contra unidade de biometano em Árgea

O PCP manifestou solidariedade com a população de Árgea e das localidades vizinhas que se tem mobilizado contra a instalação de uma unidade de produção de biometano, defendendo que nenhum projecto deve avançar à custa da saúde pública, do ambiente e da qualidade de vida de quem vive no território.

O Partido Comunista Português (PCP) destaca em comunicado a concentração realizada a 20 de Julho,que juntou mais de uma centena de pessoas em protesto contra o projecto previsto para a aldeia de Árgea, no concelho de Torres Novas. Para o PCP, a adesão à iniciativa demonstra a preocupação existente entre os moradores e a determinação das populações em defender as condições de vida nas suas localidades. O partido saúda, por isso, o protesto e considera que a mobilização popular deve continuar de forma unida.

Os comunistas garantem que têm acompanhado o processo desde o início e recordam que o assunto já foi levado à Assembleia da República, através de uma pergunta ao Governo sobre a salvaguarda da saúde pública e do ambiente, a fiscalização do projecto e os problemas relacionados com as acessibilidades rodoviárias.

No comunicado, o PCP reafirma a oposição à instalação de unidades de produção de biometano em locais que possam prejudicar as populações e comprometer o direito dos moradores a viverem com segurança e qualidade nas suas terras. O partido apela ainda à população e aos movimentos locais para manterem uma forte unidade em torno da contestação ao projecto, sublinhando que a mobilização é essencial para impedir decisões que possam ter impactos negativos sobre Árgea e as localidades envolventes.