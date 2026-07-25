Almeirim compra ecrã LED por ajuste directo de 56.272 euros

A Câmara de Almeirim adjudicou, por ajuste directo, o fornecimento e instalação de um ecrã LED no multiusos IVV por 45.750 euros, valor ao qual acresce IVA de 23%, num procedimento em que apenas participou a empresa com quem foi feito o contrato. O ecrã está instalado na parte da fachada virada para o Jardim dos Charquinhos, por cima da porta de entrada, e serve para divulgar actividades no concelho.

A aquisição do equipamento — descrito como “LED billboard wall mounted no I.V.V.” — foi feita através de ajuste directo com consulta prévia, modalidade prevista no artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, mas não houve entidades convidadas, não houve concorrência e a única proposta recebida foi a da Netscreen, S.A. O contrato foi assinado a 18 de Maio de 2026, com um preço base de 45.750 euros, mas o custo real para o erário público ascende a 56.272,50 euros, já com IVA incluído.

A Netscreen, S.A., adjudicatária do contrato, tem sede no Prior Velho, mas o seu histórico societário remete para a Brand Dig, S.A., empresa constituída em 2014 em Torres Novas, com actividade ligada ao aluguer de equipamentos, produção audiovisual, consultoria e representação comercial, administrada por Rui Manuel Castillo Leitão, empresário com forte atuação no sector tecnológico, da sinalética digital e da impressão industrial.

Em termos de contratos públicos a empresa já forneceu a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com a prestação de serviços de publicidade; a Câmara de Ponte de Sor com outdoors digitais; a Câmara de Torres Novas, com sinalética e totens digitais; ou a Câmara de Lagoa, com Ledwalls Outdoor/Indoor.