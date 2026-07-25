Nelson Cunha assume Educação e promete resolver degradação das escolas

Nelson Cunha assumiu directamente o pelouro da Educação no âmbito da recente redistribuição de responsabilidades no executivo da Câmara do Entroncamento. A pasta estava anteriormente entregue à vereadora Maria Figueira e a mudança foi debatida na reunião camarária de 7 de Julho, durante a qual o presidente justificou a decisão com a dimensão e complexidade do Agrupamento de Escolas do Entroncamento. “Temos um dos maiores agrupamentos de escolas do país. É um projecto de grande magnitude e faz todo o sentido que exista uma articulação institucional muito afincada, feita pelo presidente da câmara”, afirmou Nelson Cunha, garantindo que a alteração não representa qualquer crítica ao trabalho desenvolvido pela vereadora Maria Figueira, que fez questão de elogiar.

Os vereadores do PSD aproveitaram a discussão para criticar a falta de iniciativas e de melhorias na área da Educação desde o início do mandato. Valter Bouça defendeu que é necessário “encontrar um rumo para a educação” e apostar em cursos profissionais capazes de responder às necessidades de uma população escolar cada vez mais diversificada. O vereador alertou também para o crescimento do número de alunos de outras nacionalidades, considerando que essa realidade deve ser reflectida na futura Carta Educativa do concelho. Rui Madeira questionou igualmente a ausência de medidas durante os primeiros oito meses do mandato e pediu ao presidente que explicasse qual é a sua visão para o sector. Nelson Cunha respondeu em tom crítico, afirmando que a prioridade é “começar por fazer o que os senhores não fizeram nos últimos anos, que é dar melhores condições às crianças”. O autarca identificou a revisão da Carta Educativa como um dos principais instrumentos para planear o futuro do ensino no Entroncamento, nomeadamente perante o aumento da população migrante nas escolas. Acrescentou que existe uma articulação permanente entre o município e o Agrupamento de Escolas.

A melhoria das condições dos estabelecimentos de ensino será outra das prioridades. Nelson Cunha apontou intervenções nos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, coberturas, recreios, campos sintéticos e parques infantis, além do reforço das Actividades de Enriquecimento Curricular. O presidente da câmara afirmou também que pretende envolver mais os alunos nas decisões municipais e transformar algumas das propostas apresentadas pelas crianças em projectos concretos. Entre as ideias levadas ao Parlamento Jovem está a criação de um espaço de convívio juvenil no Centro Cultural, destinado a promover a integração social e a ajudar a combater situações de bullying. Outra proposta passa pela instalação de pequenas casas de pássaros adaptadas para funcionarem como pontos de troca de livros.

A reorganização dos pelouros do executivo municipal do Entroncamento não se limitou à área da Educação e introduziu também alterações nas áreas da segurança, habitação, ambiente e modernização administrativa. O pelouro do presidente anteriormente denominado “Protecção Civil e Segurança” passa a chamar-se “Protecção Civil, Polícia Municipal e Segurança de Proximidade”, reforçando a intenção de avançar com a criação de uma Polícia Municipal e de aumentar a proximidade das forças de segurança à população. A Habitação Municipal passa, por sua vez, a constituir um pelouro autónomo entregue à vereadora Maria Figueira. A vereadora assume também as áreas do Ambiente, Espaços Verdes, Associativismo e Emprego, que estavam anteriormente sob responsabilidade do vice-presidente.

O vice-presidente fica com competências reforçadas na modernização administrativa. O pelouro passa a designar-se “Transformação Digital, Modernização e Atendimento ao Munícipe”, numa aposta da autarquia na digitalização dos serviços e na melhoria da relação entre o município e os cidadãos.