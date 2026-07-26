PCP acusa Câmara do Entroncamento de actuar à margem da lei

A Comissão Concelhia do Entroncamento do PCP exige o esclarecimento “integral e urgente” da operação que deixou 25 habitações municipais do Bairro Frederico Ulrich sem água e electricidade. O partido levanta dúvidas sobre a legalidade dos procedimentos, quer saber se as famílias foram notificadas e reclama a reposição dos serviços quando não estejam reunidos os pressupostos legais para a suspensão. Como O MIRANTE noticiou, a Câmara do Entroncamento mandou cortar os fornecimentos a 21 de Julho, numa operação acompanhada pela polícia. A autarquia justificou a medida com o combate às ocupações ilegais e ao incumprimento, referindo que há consumos por pagar desde 2019. No dia anterior, uma retroescavadora municipal derrubou parte do telhado de uma casa ocupada por uma família proveniente de Elvas, para impedir nova ocupação.

O PCP acusa o executivo presidido por Nelson Cunha de tratar problemas habitacionais “por via securitária, coerciva e desumana” e considera que água e electricidade não podem ser usadas como instrumentos de pressão. Questiona quem era titular dos contratos, que avisos foram enviados e que acompanhamento social foi feito. A polémica já tinha chegado à reunião de câmara. O vereador socialista Ricardo Antunes questionou o suporte técnico e legal para a remoção do telhado. Nelson Cunha defendeu que era necessário agir de imediato e lembrou que a demolição do bairro está prevista na Estratégia Local de Habitação.

O caso ocorre num ambiente tenso. Em Junho, protestos contra anteriores cortes provocaram desacatos nos Paços do Concelho e ameaças de morte a uma funcionária. O PCP exige agora um levantamento social das famílias, soluções de regularização e realojamento e uma política de habitação que substitua a lógica punitiva por respostas públicas.