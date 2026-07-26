Trânsito gera conflitos entre condutores no Cartaxo e câmara promete reorganizar circulação

Os problemas de circulação em várias ruas da cidade do Cartaxo estão a provocar impasses, discussões entre condutores e situações que, segundo um munícipe, podem acabar em agressões físicas. O alerta foi deixado numa reunião do executivo municipal, na qual a câmara reconheceu os constrangimentos e revelou estar a preparar uma reorganização profunda do trânsito naquela zona. Em causa está o actual esquema de circulação no final da Rua dos Nogueiras e nas ruas Nova do Açude e 5 de Outubro. Rui Moreira descreveu um cenário recorrente de bloqueios provocados pela dificuldade de dois veículos se cruzarem e pela resistência dos condutores em ceder passagem. “As pessoas param os carros e o trânsito não anda para trás nem para a frente. Ninguém quer encostar para deixar passar o outro”, afirmou o munícipe, acrescentando que já assistiu a automobilistas saírem das viaturas para discutir. “Qualquer dia há agressões físicas, porque as pessoas querem passar todas ao mesmo tempo e não há civismo”, alertou.

Rui Moreira explicou que já tinha comunicado o problema à Câmara do Cartaxo e à comissão de trânsito há cerca de um ano, através de correio electrónico, mas nunca recebeu resposta. Perante o silêncio dos serviços municipais, sugeriu a criação da figura de um provedor municipal, que pudesse funcionar como intermediário entre os cidadãos e os diferentes departamentos da autarquia. O presidente da câmara, João Heitor, reconheceu que o actual modelo de circulação causa dificuldades e revelou que o município está a desenvolver um projecto para reorganizar todo o trânsito naquela área. Segundo explicou, a autarquia adquiriu há cerca de dois anos um terreno situado entre a Rua Nova do Açude e a Rua Estreita. A intervenção prevista permitirá alargar a Rua Estreita para duas vias e criar um circuito de circulação entre as ruas José Maria Nicolau, do Açude, Nova do Açude e 5 de Outubro. A solução passará pela criação de um percurso em forma de oito, ficando as ruas envolvidas com apenas um sentido de trânsito. O projecto deverá incluir ainda uma bolsa de estacionamento de dimensão considerada “generosa” pelo autarca e a criação de um espaço verde.

Quanto à eventual criação de um provedor municipal, o presidente da câmara admitiu que a hipótese não está afastada, mas considerou que essa figura não resolveria problemas desta natureza. Defendeu que os cidadãos devem continuar a apresentar directamente as suas questões aos serviços municipais ou ao presidente da autarquia.