Cartaxo lamenta morte de antiga autarca e educadora Maria Emília Graça Soares

A Câmara Municipal do Cartaxo manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria Emília Graça Soares, natural de Valada, que morreu no sábado, 25 de Julho, aos 75 anos. Educadora de infância de profissão, dedicou grande parte da vida à educação, mas também à intervenção cívica, sindical e política, deixando um percurso marcado pela defesa da escola pública e da participação democrática.

Ao longo da sua carreira, foi dirigente e delegada sindical do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa (SPGL), integrou a direcção regional dessa estrutura sindical e participou no congresso fundador da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), assumindo um papel relevante na defesa da escola pública e da universalização da educação pré-escolar para todas as crianças a partir dos três anos.

No concelho do Cartaxo desempenhou funções como membro da Assembleia Municipal, eleita pela CDU durante vários mandatos. A autarquia sublinha que exerceu essas funções com “dedicação, sentido de responsabilidade e um permanente compromisso com a defesa dos interesses da população”.

Na nota de pesar, a Câmara do Cartaxo presta homenagem ao percurso de serviço público de Maria Emília Graça Soares, reconhecendo o contributo que deu à educação, à vida democrática e ao desenvolvimento da comunidade, apresentando condolências à família, amigos e a todos os que com ela privaram ao longo do seu percurso pessoal, profissional e cívico.

