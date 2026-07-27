Instalação da Mercadona em Torres Novas gera críticas do Bloco de Esquerda

A possível instalação de uma loja da Mercadona no concelho de Torres Novas não é vista com bons olhos pela concelhia local do Bloco de Esquerda (BE), que questiona a necessidade de mais uma grande superfície comercial e acusa a câmara municipal de falta de planeamento do território.



A novidade sobre a possível instalação de uma loja da cadeia de supermercados espanhola foi divulgada durante a sessão da assembleia municipal realizada a 30 de Junho, pelo presidente da câmara, José Trincão Marques, que revelou que “o processo de instalação da Mercadona está em estado bastante avançado no Urbanismo”.



Em comunicado, divulgado no sábado, 25 de Julho, o BE vem considerar que o concelho já dispõe de oferta comercial e concorrência suficientes para responder às necessidades da população. Para o partido, a eventual chegada de uma nova grande superfície poderá prejudicar o comércio de proximidade e entra em contradição com investimentos municipais destinados a revitalizar o centro histórico.



A concelhia bloquista recorda, a esse propósito, o investimento de cerca de um milhão de euros no projecto “Vila Bairro Digital”, destinado a promover um centro comercial a céu aberto no centro histórico de Torres Novas. “É contraditório querer uma superfície comercial e, ao mesmo tempo, um centro comercial a céu aberto”, sustenta o BE, acrescentando que esta opção poderá acabar por penalizar os pequenos comerciantes.



O partido aproveita ainda a discussão em torno da Mercadona para questionar a câmara sobre o futuro do Mercado Municipal de Torres Novas. Segundo o comunicado, e tal como O MIRANTE já deu nota, o espaço tem vindo a degradar-se ao longo dos últimos anos, registando uma redução do número de comerciantes e compradores, perda de atractividade e problemas nos equipamentos.