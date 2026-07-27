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Política | 27-07-2026 10:00

PCP promove concentração por mais atendimento na Segurança Social de Samora Correia

PCP promove concentração por mais atendimento na Segurança Social de Samora Correia
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A iniciativa está marcada para 3 de Agosto, às 19h30, junto ao edifício do serviço, e contará com uma tribuna pública aberta à população.

O PCP vai promover, no dia 3 de Agosto, uma concentração contra o encerramento do serviço da Segurança Social de Samora Correia, exigindo a sua reabertura com mais dias de atendimento, mais funcionários e mais valências.
A iniciativa, convocada pela Comissão Concelhia de Benavente do partido, está marcada para as 19h30, junto ao edifício da Segurança Social, e incluirá uma tribuna pública.
Em comunicado, o PCP considera que o encerramento do serviço constitui mais um exemplo do "desmantelamento dos serviços públicos", responsabilizando o Governo PSD/CDS, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal e a "conivência" do PS.
Os comunistas alertam para os prejuízos causados à população, em particular aos trabalhadores, reformados e pessoas mais carenciadas, que ficam obrigados a efectuar mais deslocações e enfrentam maiores dificuldades no acesso aos seus direitos.
O partido considera "inaceitável" a redução do acesso a um serviço público essencial na freguesia que identifica como a mais populosa do concelho de Benavente.
A Comissão Concelhia do PCP apela, por isso, à participação da população na concentração, defendendo que a mobilização é necessária para garantir um serviço público de proximidade e com melhores condições de atendimento.

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