PCP promove concentração por mais atendimento na Segurança Social de Samora Correia

O PCP vai promover, no dia 3 de Agosto, uma concentração contra o encerramento do serviço da Segurança Social de Samora Correia, exigindo a sua reabertura com mais dias de atendimento, mais funcionários e mais valências.

A iniciativa, convocada pela Comissão Concelhia de Benavente do partido, está marcada para as 19h30, junto ao edifício da Segurança Social, e incluirá uma tribuna pública.

Em comunicado, o PCP considera que o encerramento do serviço constitui mais um exemplo do "desmantelamento dos serviços públicos", responsabilizando o Governo PSD/CDS, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal e a "conivência" do PS.

Os comunistas alertam para os prejuízos causados à população, em particular aos trabalhadores, reformados e pessoas mais carenciadas, que ficam obrigados a efectuar mais deslocações e enfrentam maiores dificuldades no acesso aos seus direitos.

O partido considera "inaceitável" a redução do acesso a um serviço público essencial na freguesia que identifica como a mais populosa do concelho de Benavente.

A Comissão Concelhia do PCP apela, por isso, à participação da população na concentração, defendendo que a mobilização é necessária para garantir um serviço público de proximidade e com melhores condições de atendimento.