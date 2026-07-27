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Política | 27-07-2026 15:00

Pedro Gameiro apresenta o maior rendimento anual declarado entre os autarcas de Benavente

Pedro Gameiro apresenta o maior rendimento anual declarado entre os autarcas de Benavente
Pedro Gameiro - foto O MIRANTE
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Documento agora disponível na plataforma da Entidade para a Transparência revela rendimentos anuais do vereador do PS na Câmara de Benavente: 131.544 euros e cerca de uma centena de artigos urbanos.

Pedro Gameiro é o elemento do actual executivo da Câmara Municipal de Benavente com o rendimento anual mais elevado declarado à Entidade para a Transparência. O vereador do Partido Socialista apresentou rendimentos globais de 131.544 euros, provenientes de trabalho dependente, rendimentos prediais e outros rendimentos. A declaração, que já tinha sido entregue mas ainda não se encontrava disponível na plataforma da Entidade para a Transparência quando O MIRANTE consultou os documentos dos restantes autarcas, pode agora ser analisada.
No património imobiliário, Pedro Gameiro declarou 98 artigos urbanos e quatro artigos rústicos. O número elevado de inscrições urbanas deve-se, em parte significativa, a uma garagem com mais de dois mil metros quadrados, constituída por 89 lugares de estacionamento individualizados, cada um com inscrição matricial e caderneta predial próprias. O património declarado inclui ainda a habitação própria do vereador, em Samora Correia, duas lojas comerciais, outra garagem e mais quatro habitações.
A declaração identifica igualmente um monte em Estremoz, composto por uma habitação de tipologia T4 e quatro artigos rústicos correspondentes aos terrenos envolventes à propriedade. Pedro Gameiro declarou também participações sociais em três sociedades, três automóveis e duas motos. Nas aplicações financeiras, indicou um montante global de 23.989,82 euros. O vereador registou ainda uma responsabilidade bancária junto do Bankinter no valor de 87 mil euros.

As outras declarações
Recorde-se que O MIRANTE consultou as declarações dos vereadores de Benavente depois de o deputado socialista Pedro Gameiro se ter atrasado na apresentação a declaração de rendimentos à Entidade para a Transparência. Entre os restantes membros do executivo, Frederico Colaço Antunes declarou 52.248 euros de rendimentos brutos e destacou-se por três posições em criptomoedas avaliadas em 33,7 milhões de euros, além de património imobiliário em Portugal, nas Bahamas e em Andorra.
A presidente Sónia Ferreira indicou rendimentos de 52.595,46 euros, sete prédios e património financeiro de 117.200,25 euros. Hélio Justino declarou 46.321,28 euros de rendimentos, uma fracção urbana e um automóvel, enquanto Paulo Sérgio Abreu registou 28.828,16 euros de rendimentos, um imóvel, dois veículos e activos financeiros e direitos de crédito no valor global de 286.707,42 euros. Paulo Cardoso apresentou o rendimento mais baixo, de 18.000 euros, declarando ainda um imóvel urbano e três veículos.

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