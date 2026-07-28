Antigo vereador José Francisco dos Santos recordado pelo percurso cívico e político

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou um voto de pesar pelo falecimento de José Francisco de Jesus dos Santos, antigo vereador da CDU, que morreu a 20 de Julho, aos 78 anos. A homenagem, apresentada pela vereadora da CDU Cláudia Martins, na reunião de câmara de 27 de Julho, destaca o percurso de uma figura que marcou a vida política, sindical e associativa do concelho.

Embora natural de Espite, no concelho de Ourém, chegou a Vila Franca de Xira poucos dias após o nascimento, tornando-se, segundo a CDU, um vila-franquense "de corpo e alma". No voto de pesar, Cláudia Martins recorda que se definia como um "operário em construção", expressão que reflectia um percurso marcado pela valorização do conhecimento.

Oriundo de uma família humilde, cresceu nos bairros João Gomes e Pedra Furada e iniciou a vida profissional na Mague como servente de pedreiro e manobrador de máquinas. Ao longo da carreira ascendeu a técnico de planeamento naquela empresa e, posteriormente, a técnico superior na Inovinter. Licenciou-se em Matemáticas Aplicadas aos 50 anos, um exemplo que a CDU aponta como demonstração da sua permanente vontade de aprender e de evoluir.

Militante do Partido Comunista Português desde 27 de Abril de 1974, participou em reuniões clandestinas antes da Revolução de Abril e integrou a Comissão Concelhia de Vila Franca de Xira e a Direcção Central da Juventude Comunista. A sua actividade política esteve sempre ligada ao mundo do trabalho, onde também desempenhou um papel activo no movimento sindical. Foi dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos do Distrito de Lisboa e delegado sindical na Inovinter.

No plano autárquico, foi eleito para a primeira Assembleia de Freguesia de Vila Franca de Xira nas eleições de 1976, voltou a exercer funções naquele órgão entre 2001 e 2005 e foi vereador da Câmara de Vila Franca de Xira no mandato de 2005-2009.

Participou na elaboração dos estatutos dos Leões da Pedra Furada e desempenhou funções dirigentes na União Desportiva Vilafranquense, primeiro no futebol juvenil e depois na secção de andebol, sendo um dos impulsionadores do torneio internacional Xira Cup.

No voto de pesar, a CDU descreve José Francisco dos Santos como um homem de convicções firmes, íntegro e dedicado à família, recordando a esposa, os filhos e os sete netos, de quem falava como a sua maior riqueza.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS) sublinhou os contributos que José Francisco de Jesus dos Santos deu ao longo de anteriores mandatos. A bandeira dos Paços do Concelho esteve colocada a meia-haste como forma de homegear o ex-autarca.

