uma parceria com o Jornal Expresso
28/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 28-07-2026 17:43

Militantes ribatejanos eleitos para a Assembleia do Livre

Militantes ribatejanos eleitos para a Assembleia do Livre
FOTOS DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mário Barreira (Abrantes), Natércia Rodrigues (Tomar/Entroncamento), e Rui Simões (Entroncamento) foram eleitos para a Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos.

Três militantes do Livre do distrito de Santarém foram eleitos para os órgãos nacionais do partido. Mário Barreira (Abrantes), Natércia Rodrigues (Tomar/Entroncamento), e Rui Simões (Entroncamento), que já integravam o Grupo de Coordenação Local da estrutura distrital, foram eleitos para a Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos.
Os membros do Núcleo Territorial Distrital de Santarém apresentaram também várias moções que foram aprovadas no XVII Congresso do LivreE, que decorreu em Sintra de 10 a 12 de Julho.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1780
    22-07-2026
    Capa Vale Tejo
    22-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região