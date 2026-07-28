Política | 28-07-2026 17:43
Militantes ribatejanos eleitos para a Assembleia do Livre
FOTOS DR
Mário Barreira (Abrantes), Natércia Rodrigues (Tomar/Entroncamento), e Rui Simões (Entroncamento) foram eleitos para a Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos.
Três militantes do Livre do distrito de Santarém foram eleitos para os órgãos nacionais do partido. Mário Barreira (Abrantes), Natércia Rodrigues (Tomar/Entroncamento), e Rui Simões (Entroncamento), que já integravam o Grupo de Coordenação Local da estrutura distrital, foram eleitos para a Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos.
Os membros do Núcleo Territorial Distrital de Santarém apresentaram também várias moções que foram aprovadas no XVII Congresso do LivreE, que decorreu em Sintra de 10 a 12 de Julho.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1780
22-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1780
22-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1780
22-07-2026
Capa Vale Tejo
22-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região