Militantes ribatejanos eleitos para a Assembleia do Livre

Três militantes do Livre do distrito de Santarém foram eleitos para os órgãos nacionais do partido. Mário Barreira (Abrantes), Natércia Rodrigues (Tomar/Entroncamento), e Rui Simões (Entroncamento), que já integravam o Grupo de Coordenação Local da estrutura distrital, foram eleitos para a Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos.

Os membros do Núcleo Territorial Distrital de Santarém apresentaram também várias moções que foram aprovadas no XVII Congresso do LivreE, que decorreu em Sintra de 10 a 12 de Julho.