António Inácio aguarda decisão da Nova Geração para evitar eleições antecipadas

O futuro de António Inácio na presidência da União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa está dependente da coligação Nova Geração (PSD/IL), pela qual foi eleito. Depois da renúncia de dois vogais da coligação no executivo, os vogais do Chega também saíram. Seguiu-se Amadeu Pinto, da coligação, ficando apenas no executivo, para além do presidente, Célia Nota e Rosa Barral. Caso a Nova Geração não apoie António Inácio e não encontre uma solução, o cenário poderá mesmo ser de eleições antecipadas.

Para já, segundo disse António Inácio a O MIRANTE, Amadeu Pinto continua a exercer a função de tesoureiro, mesmo tendo apresentado a renúncia. “Renunciou, mas tem de cumprir a lei e vai continuar a exercer as funções de tesoureiro até ser substituído. De acordo com as regras, tudo funciona com quatro pessoas no executivo. Se me perguntar se estou satisfeito com este desfecho, claro que não”, disse o edil, acrescentando que aguarda “com serenidade” pela decisão do PSD/IL, que terá de acontecer antes da próxima assembleia de freguesia.

Sobre o facto de ter faltado à última assembleia de freguesia, onde se discutiu o estacionamento tarifado na cidade, António Inácio disse que não esteve de férias, mas sim a “gozar horas de compensação”, porque, apesar de estar a meio tempo na junta, “trabalha mais de dez horas por dia”. Sobre o estacionamento pago, critica os partidos que disseram estar contra, mas que nunca apresentaram soluções, e garante que “está a trabalhar com um conjunto de arquitectos para apresentar à assembleia de freguesia e à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira uma alternativa ao estacionamento pago, que contemplam 11 mil lugares de estacionamento em terrenos desocupados”.