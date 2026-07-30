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Política | 30-07-2026 11:01

PCP acusa Infraestruturas de Portugal de deixar Zibreira fora das obras na EN243

PCP acusa Infraestruturas de Portugal de deixar Zibreira fora das obras na EN243
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Comunistas consideram “inadmissível” que a intervenção realizada entre a Zona Industrial de Riachos e o Entroncamento não tenha abrangido a travessia da Zibreira, onde alertam para a falta de passeios, passadeiras protegidas e condições de segurança para os peões.

A Comissão Concelhia de Torres Novas do PCP critica a Infraestruturas de Portugal por ter concluído as obras de beneficiação da Estrada Nacional 243 sem avançar com uma intervenção na travessia da freguesia da Zibreira. Os comunistas reconhecem a importância do investimento realizado entre a Zona Industrial de Riachos e o concelho do Entroncamento, mas consideram que a obra ficou aquém das necessidades de segurança rodoviária e pedonal existentes naquele troço.
Em comunicado, o PCP afirma que a população da Zibreira continua diariamente confrontada com a ausência de passeios, a intensidade do tráfego e a falta de medidas adequadas de protecção dos peões. Uma situação que, segundo a estrutura partidária, coloca em risco moradores, trabalhadores e todas as pessoas que necessitam de circular a pé ao longo da estrada nacional.
A concelhia comunista considera “inadmissível” que uma intervenção apresentada como destinada a reforçar a segurança rodoviária tenha deixado de fora a passagem da EN243 pelo interior da freguesia. O partido defende, por isso, a elaboração urgente de um plano específico para aquele atravessamento. Entre as medidas reclamadas estão a construção de passeios contínuos e seguros, a criação ou melhoria de passadeiras protegidas e a adopção de soluções que reduzam os riscos para peões e automobilistas.

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