Câmara do Entroncamento endurece acções contra ocupações ilegais e enfrenta contestação política Nelson Cunha - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Vereador do PS questionou a existência de suporte técnico e legal para a intervenção numa habitação municipal do Bairro Frederico Ulrich. Presidente da câmara defende que foi necessário agir de imediato para travar uma ocupação ilegal e evitar que a situação se consolidasse.

A demolição parcial do telhado de uma habitação municipal no Bairro Frederico Ulrich, no Entroncamento, chegou à reunião do executivo camarário pela voz do vereador Ricardo Antunes. O eleito do PS questionou o presidente da câmara, Nelson Cunha, sobre a existência de um auto de vistoria ou outro documento técnico que fundamentasse a intervenção realizada a 20 de Julho. Ricardo Antunes considerou que o presidente da autarquia não tinha competência para ordenar uma actuação daquela natureza sem que estivesse devidamente sustentada por documentação técnica e legal. O vereador recordou ainda que o terreno onde foi construído o bairro foi cedido pelo engenheiro Frederico Ulrich, figura que classificou como respeitada e com uma visão comunitária para aquele espaço. Para o eleito socialista, o município deve procurar recuperar o bairro “a todo o custo”, em vez de permitir que o património habitacional continue a degradar-se ou avance para demolições sem que os procedimentos estejam devidamente esclarecidos.

Nelson Cunha justificou a intervenção com a necessidade urgente de impedir que a ocupação ilegal da habitação se prolongasse. Segundo o presidente da câmara, uma família proveniente de Elvas foi detectada em flagrante a entrar no imóvel, circunstância que permitiu a intervenção imediata da PSP para retirar as pessoas e os respectivos bens. O autarca sustentou que a remoção de parte do telhado teve como objectivo impedir uma nova ocupação da casa e lembrou que a demolição do Bairro Frederico Ulrich está prevista desde 2018. A solução consta, segundo explicou, da Estratégia Local de Habitação do Entroncamento, aprovada por unanimidade pelo executivo e posteriormente homologada pela Secretaria de Estado competente. O documento prevê um investimento na construção de 84 apartamentos naquela zona e contempla, nas suas observações, a futura demolição do actual bairro social.

A intervenção de 20 de Julho foi realizada por uma retroescavadora da Câmara Municipal do Entroncamento e acompanhada no local por Nelson Cunha. A operação ficou marcada por momentos de tensão e contou com a presença da PSP para garantir a segurança. O município tem intensificado a fiscalização das habitações ocupadas sem autorização, argumentando que essas situações prejudicam as famílias que se encontram regularmente inscritas e aguardam uma resposta habitacional. A 4 de Maio, a autarquia já tinha promovido o corte de água e electricidade em várias casas do bairro ocupadas irregularmente, numa operação realizada com o apoio da PSP e da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima. A acção repetiu-se a 21 de Julho, quando foram interrompidos os fornecimentos de água e electricidade a mais 25 habitações do Bairro Frederico Ulrich.