Executivo da Póvoa e Forte da Casa apresenta proposta para resolver falta de estacionamento

Sem estudos técnicos ou estimativas de custo, a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa apresentou um conjunto de nove propostas que poderão criar mais de 9.900 lugares de estacionamento, numa altura em que está em cima da mesa o estacionamento tarifado.

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa apresentou quinta-feira, ao final da tarde, em reunião pública da junta, nove propostas para aumentar a oferta de estacionamento. O plano aponta para a criação de mais de 9.900 lugares, embora sem estudos técnicos que sustentem as soluções.

Os terrenos são maioritariamente propriedade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e da União de Freguesias. A maior intervenção prevista localiza-se na Avenida Ernesto Solvay, na cidade da Póvoa de Santa Iria, onde é proposta a criação de quatro bolsas de estacionamento, com capacidade para 239 lugares cada, num total de 956 lugares.

Durante o período de intervenção do público foram questionados os custos da proposta e quem suportaria o investimento. Segundo as explicações dadas pela arquitecta na reunião, o contributo foi cedido gratuitamente à junta, sem qualquer encargo, e as estimativas de custo teriam de ser elaboradas pela câmara, caso aceite a solução.

Segundo o presidente do executivo, António José Inácio, eleito pela Coligação Nova Geração, a proposta vai ser apresentada ao presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira.

Sobre a posição da União de Freguesias relativamente à proposta de estacionamento tarifado na Póvoa de Santa Iria, cuja consulta pública terminou no dia 16 de Julho, o autarca afirmou que aguarda uma reunião com a Nova Geração e, posteriormente, uma tomada de posição pública.

Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE