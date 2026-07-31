Lisboa e Vale do Tejo já decidiu 99% dos apoios às casas danificadas

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) já decidiu 99% das candidaturas aos apoios para recuperação de habitações danificadas pelos temporais que atingiram o país no início do ano. Até quinta-feira, 30 de Julho, tinham sido analisadas 9.657 das 9.794 candidaturas validadas pelos municípios da região. Segundo a CCDR-LVT, já foram pagos 25,4 milhões de euros, correspondentes a 5.953 pedidos de apoio aprovados. Os apoios destinam-se à recuperação de habitações próprias e permanentes afectadas pelos episódios meteorológicos extremos que atingiram Portugal continental a partir do final de Janeiro, com destaque para as depressões Kristin, Leonardo e Marta. A região Centro, a mais atingida, tinha pago até 15 de Julho mais de 47 milhões de euros. Das 25.700 candidaturas apresentadas, 16.423 já tinham sido decididas e 11.380 pagas.

