Redes sociais provocam confronto entre PS e presidente da Câmara do Entroncamento

A utilização das redes sociais da Câmara do Entroncamento esteve no centro de uma troca de acusações durante a reunião do executivo municipal de 21 de Julho. Ricardo Antunes, vereador do PS, criticou a divulgação, na página de Facebook do município, de conteúdos associados ao perfil de Nelson Cunha, considerando que deve existir uma separação clara entre a comunicação institucional e a promoção política dos eleitos. O socialista invocou o dever de imparcialidade da administração pública e afirmou que “tem de haver uma separação cristalina entre aquilo que é a esfera pública e institucional e a esfera pessoal”. Ricardo Antunes defendeu ainda que os canais oficiais da autarquia não podem funcionar como uma agência de comunicação destinada a reforçar o posicionamento político ou a presença digital de qualquer eleito local.

Nelson Cunha rejeitou as críticas e afirmou que o seu perfil nas redes sociais não é pessoal, mas político. O presidente da Câmara do Entroncamento sustentou que, enquanto representante eleito do município, pode associar a sua actividade política à comunicação institucional da autarquia. O autarca recusou também que a prática seja ilegal e apontou como exemplo a comunicação digital utilizada pelo primeiro-ministro. Para Nelson Cunha, a divulgação da sua actividade enquanto presidente da câmara enquadra-se nas funções de representação institucional do município.