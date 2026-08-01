Coruche contrata transmissão online de 50 reuniões de câmara por 16.750 euros

As reuniões da Câmara Municipal de Coruche vão começar a ser transmitidas através da Internet depois de o município ter contratado o serviço de recolha de imagens e difusão das sessões. O contrato, celebrado com a Luna Broadcasting Network, Unipessoal, Lda., prevê a transmissão de uma quantidade estimada de 50 reuniões, ao preço unitário de 335 euros, num valor máximo de 16.750 euros, acrescido de IVA. O acordo terá a duração de 548 dias e torna-se eficaz com a publicação no portal BASE.

A prestação do serviço foi adjudicada por ajuste directo, através de um despacho do presidente da câmara, Nuno Azevedo (PS), datado de 23 de Junho. O contrato foi assinado digitalmente pelo representante da empresa em 30 de Junho e pelo presidente do município em 3 de Julho.

Na reunião de 22 de Julho, o executivo aprovou, por unanimidade, a transmissão em directo das reuniões públicas. Essa reunião foi gravada para posterior publicação ‘online’, o que ocorreu dois dias depois, naquela que foi a primeira vez que uma sessão do executivo municipal de Coruche foi registada em vídeo. A opção pela divulgação diferida foi, contudo, criticada pelos vereadores da oposição.

Francisco Gaspar, vereador eleito pelo PSD, interpelou a mesa sobre a captação e transmissão das reuniões públicas, recordando que o regulamento prevê que estas possam ser divulgadas em directo ou em diferido, de acordo com a deliberação do órgão. Também os vereadores do movimento independente Volta Coruche/25, Dionísio Mendes, Filipa Daniel e Osvaldo Ferreira, questionaram se as transmissões seriam realizadas de acordo com o regulamento. A bancada independente reforçou que a possibilidade de transmitir as reuniões em directo sempre esteve em cima da mesa.

Nuno Azevedo abordou a protecção de dados no município, relacionando a questão com a transmissão das reuniões, mas admitiu que centenas de câmaras municipais já transmitem as suas reuniões em directo.