Dois anos depois de ganhar o Orçamento Participativo, o carrilhão de Alverca vai para obras
Em 2024, a comunidade de Alverca votou por maioria uma proposta para reparar e impermeabilizar o carrilhão da cidade, o segundo maior da Europa, que pouco tem tocado ao longo dos anos e custou meio milhão de euros.
O carrilhão e a torre da Igreja dos Pastorinhos, em Alverca, vão receber obras de melhoria e reparação na ordem dos 83 mil euros, financiadas pela Câmara de Vila Franca de Xira ao abrigo do Orçamento Participativo (OP). A requalificação do carrilhão, que é o segundo maior da Europa, foi a proposta vencedora no OP de 2024, mas só agora os trabalhos vão avançar, tendo a proposta de colaboração entre a câmara e a paróquia sido aprovada recentemente em reunião de câmara.
A proposta visa a realização de obras de beneficiação na Torre da Igreja dos Pastorinhos, incluindo a limpeza geral do interior da torre sineira, a reparação do interior da cabine e impermeabilização do tecto, a criação de um bailéu e de outros meios de acesso, o fornecimento e a montagem de redes anti-pombo, impermeabilização do terraço da torre sineira com tela líquida e reparação e manutenção geral do carrilhão.
O projecto reuniu um total de 714 votos e foi o mais votado na União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho na sua vertente. A parceria agora estabelecida divide responsabilidades, ficando sob a gestão da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Alverca, a responsável pelo imóvel, a execução especializada das obras na Torre da Igreja e no carrilhão devido à especificidade dos trabalhos, enquanto se mantém sob a responsabilidade directa do município a execução das obras de adaptação dos espaços destinados a um albergue para peregrinos e turistas.
Para este projecto específico, dos 450 mil euros totais disponíveis no Orçamento Participativo para entidades, o protocolo estabelece a atribuição de uma subvenção no valor de 83.571 euros à Fábrica da Igreja Paroquial, que se destina a dar cumprimento à reparação do carrilhão e de toda a zona envolvente.
Um carrilhão polémico
O carrilhão de Alverca é o segundo maior da Europa, com 72 sinos, alguns dos quais pesando várias toneladas e foi inaugurado a 1 de Maio de 2005, tendo custado meio milhão de euros. Os sinos foram construídos na Holanda e estão instalados numa torre de 47 metros. O carrilhão foi, de resto, alvo de várias polémicas ao longo dos anos. Após a inauguração, era usado com frequência, o que gerou queixas dos moradores do centro da cidade por causa do ruído e pedidos para que fosse limitada a sua utilização. Após as queixas, recorde-se, o padre da altura decidiu acabar com todos os concertos de carrilhão, o que também gerou críticas da comunidade. Ao longo dos anos, o equipamento foi-se degradando e tocando cada vez menos, passando a tocar apenas para indicar as horas.