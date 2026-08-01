Dois anos depois de ganhar o Orçamento Participativo, o carrilhão de Alverca vai para obras O segundo maior carrilhão da Europa vai ser alvo de uma intervenção de conservação e reparação - foto arquivo O MIRANTE partilhe no Facebook Em 2024, a comunidade de Alverca votou por maioria uma proposta para reparar e impermeabilizar o carrilhão da cidade, o segundo maior da Europa, que pouco tem tocado ao longo dos anos e custou meio milhão de euros.

O carrilhão e a torre da Igreja dos Pastorinhos, em Alverca, vão receber obras de melhoria e reparação na ordem dos 83 mil euros, financiadas pela Câmara de Vila Franca de Xira ao abrigo do Orçamento Participativo (OP). A requalificação do carrilhão, que é o segundo maior da Europa, foi a proposta vencedora no OP de 2024, mas só agora os trabalhos vão avançar, tendo a proposta de colaboração entre a câmara e a paróquia sido aprovada recentemente em reunião de câmara.

A proposta visa a realização de obras de beneficiação na Torre da Igreja dos Pastorinhos, incluindo a limpeza geral do interior da torre sineira, a reparação do interior da cabine e impermeabilização do tecto, a criação de um bailéu e de outros meios de acesso, o fornecimento e a montagem de redes anti-pombo, impermeabilização do terraço da torre sineira com tela líquida e reparação e manutenção geral do carrilhão.

O projecto reuniu um total de 714 votos e foi o mais votado na União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho na sua vertente. A parceria agora estabelecida divide responsabilidades, ficando sob a gestão da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Alverca, a responsável pelo imóvel, a execução especializada das obras na Torre da Igreja e no carrilhão devido à especificidade dos trabalhos, enquanto se mantém sob a responsabilidade directa do município a execução das obras de adaptação dos espaços destinados a um albergue para peregrinos e turistas.

Para este projecto específico, dos 450 mil euros totais disponíveis no Orçamento Participativo para entidades, o protocolo estabelece a atribuição de uma subvenção no valor de 83.571 euros à Fábrica da Igreja Paroquial, que se destina a dar cumprimento à reparação do carrilhão e de toda a zona envolvente.