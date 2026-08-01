uma parceria com o Jornal Expresso
01/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 01-08-2026 15:00

Dois anos depois de ganhar o Orçamento Participativo, o carrilhão de Alverca vai para obras

Dois anos depois de ganhar o Orçamento Participativo, o carrilhão de Alverca vai para obras
O segundo maior carrilhão da Europa vai ser alvo de uma intervenção de conservação e reparação - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em 2024, a comunidade de Alverca votou por maioria uma proposta para reparar e impermeabilizar o carrilhão da cidade, o segundo maior da Europa, que pouco tem tocado ao longo dos anos e custou meio milhão de euros.

O carrilhão e a torre da Igreja dos Pastorinhos, em Alverca, vão receber obras de melhoria e reparação na ordem dos 83 mil euros, financiadas pela Câmara de Vila Franca de Xira ao abrigo do Orçamento Participativo (OP). A requalificação do carrilhão, que é o segundo maior da Europa, foi a proposta vencedora no OP de 2024, mas só agora os trabalhos vão avançar, tendo a proposta de colaboração entre a câmara e a paróquia sido aprovada recentemente em reunião de câmara.
A proposta visa a realização de obras de beneficiação na Torre da Igreja dos Pastorinhos, incluindo a limpeza geral do interior da torre sineira, a reparação do interior da cabine e impermeabilização do tecto, a criação de um bailéu e de outros meios de acesso, o fornecimento e a montagem de redes anti-pombo, impermeabilização do terraço da torre sineira com tela líquida e reparação e manutenção geral do carrilhão.
O projecto reuniu um total de 714 votos e foi o mais votado na União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho na sua vertente. A parceria agora estabelecida divide responsabilidades, ficando sob a gestão da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de Alverca, a responsável pelo imóvel, a execução especializada das obras na Torre da Igreja e no carrilhão devido à especificidade dos trabalhos, enquanto se mantém sob a responsabilidade directa do município a execução das obras de adaptação dos espaços destinados a um albergue para peregrinos e turistas.
Para este projecto específico, dos 450 mil euros totais disponíveis no Orçamento Participativo para entidades, o protocolo estabelece a atribuição de uma subvenção no valor de 83.571 euros à Fábrica da Igreja Paroquial, que se destina a dar cumprimento à reparação do carrilhão e de toda a zona envolvente.

Um carrilhão polémico

O carrilhão de Alverca é o segundo maior da Europa, com 72 sinos, alguns dos quais pesando várias toneladas e foi inaugurado a 1 de Maio de 2005, tendo custado meio milhão de euros. Os sinos foram construídos na Holanda e estão instalados numa torre de 47 metros. O carrilhão foi, de resto, alvo de várias polémicas ao longo dos anos. Após a inauguração, era usado com frequência, o que gerou queixas dos moradores do centro da cidade por causa do ruído e pedidos para que fosse limitada a sua utilização. Após as queixas, recorde-se, o padre da altura decidiu acabar com todos os concertos de carrilhão, o que também gerou críticas da comunidade. Ao longo dos anos, o equipamento foi-se degradando e tocando cada vez menos, passando a tocar apenas para indicar as horas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região