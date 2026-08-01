uma parceria com o Jornal Expresso
01/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 01-08-2026 12:00

Salvaterra de Magos fez primeira transmissão online de reunião de câmara

Salvaterra de Magos fez primeira transmissão online de reunião de câmara
Helena Neves, presidente da Câmara de Salvaterra de Magos - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A medida, preparada desde o início do actual mandato e testada na sessão anterior, permite agora aos munícipes acompanhar em directo os trabalhos do executivo.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos transmitiu, pela primeira vez, uma reunião do executivo em directo através da Internet, na quarta-feira, 15 de Julho. A sessão foi disponibilizada através das redes sociais do município, depois de, na reunião anterior, ter sido realizado um teste de gravação, que correu de forma positiva dando luz verde ao processo. A transmissão recorreu exclusivamente a meios técnicos e humanos da autarquia.
A implementação da medida implicou a análise de requisitos técnicos e legais, a adaptação de procedimentos e alterações ao Regimento das Reuniões de Câmara, segundo informação divulgada pelo município. A autarquia considera que a transmissão em directo reforça a transparência, a proximidade com os munícipes e a participação cívica, permitindo que qualquer cidadão acompanhe à distância as intervenções dos eleitos, a discussão das propostas e as deliberações tomadas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região