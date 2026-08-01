Salvaterra de Magos fez primeira transmissão online de reunião de câmara

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos transmitiu, pela primeira vez, uma reunião do executivo em directo através da Internet, na quarta-feira, 15 de Julho. A sessão foi disponibilizada através das redes sociais do município, depois de, na reunião anterior, ter sido realizado um teste de gravação, que correu de forma positiva dando luz verde ao processo. A transmissão recorreu exclusivamente a meios técnicos e humanos da autarquia.

A implementação da medida implicou a análise de requisitos técnicos e legais, a adaptação de procedimentos e alterações ao Regimento das Reuniões de Câmara, segundo informação divulgada pelo município. A autarquia considera que a transmissão em directo reforça a transparência, a proximidade com os munícipes e a participação cívica, permitindo que qualquer cidadão acompanhe à distância as intervenções dos eleitos, a discussão das propostas e as deliberações tomadas.