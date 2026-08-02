Ourém investe 107 mil euros na reparação do Multiusos de Caxarias

A Câmara de Ourém vai avançar com a reparação dos danos provocados pela Depressão Kristin no Edifício Multiusos de Caxarias, onde funciona o centro de saúde. A intervenção representa um investimento de 107.126 euros e deverá ficar concluída no prazo de 70 dias. O auto de consignação da empreitada foi assinado na manhã de 29 de Julho pelo presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque, e por um representante da empresa Índice-R – Engenharia e Construção, responsável pela execução dos trabalhos. A intempérie provocou danos parciais na cobertura do edifício e afectou vários sistemas técnicos, incluindo painéis fotovoltaicos, painéis de águas quentes sanitárias, unidades de tratamento de ar, condutas de ventilação e equipamentos de climatização. A obra será acompanhada pelos serviços técnicos do município.