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Política | 02-08-2026 10:00

Ourém investe 107 mil euros na reparação do Multiusos de Caxarias

Ourém investe 107 mil euros na reparação do Multiusos de Caxarias
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Obra vai reparar danos na cobertura e em vários equipamentos técnicos provocados pela Depressão Kristin. Empreitada tem um prazo de execução de 70 dias.

A Câmara de Ourém vai avançar com a reparação dos danos provocados pela Depressão Kristin no Edifício Multiusos de Caxarias, onde funciona o centro de saúde. A intervenção representa um investimento de 107.126 euros e deverá ficar concluída no prazo de 70 dias. O auto de consignação da empreitada foi assinado na manhã de 29 de Julho pelo presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque, e por um representante da empresa Índice-R – Engenharia e Construção, responsável pela execução dos trabalhos. A intempérie provocou danos parciais na cobertura do edifício e afectou vários sistemas técnicos, incluindo painéis fotovoltaicos, painéis de águas quentes sanitárias, unidades de tratamento de ar, condutas de ventilação e equipamentos de climatização. A obra será acompanhada pelos serviços técnicos do município.

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