Sónia Sanfona quer Alpiarça preparada para os desafios da Saúde

A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça foi concebida para responder às necessidades actuais da população, mas também para preparar o concelho para os desafios futuros na área da Saúde. A garantia é da presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, que considera o equipamento inaugurado a 8 de Julho um dos investimentos mais importantes do seu mandato. Em declarações a O MIRANTE, a autarca afirma que as novas instalações representam “um marco muito relevante” para o concelho, ao melhorarem as condições de atendimento dos utentes e de trabalho dos profissionais de saúde. O edifício, moderno e acessível, foi projectado com capacidade para acolher novas valências e permitir o reforço da equipa clínica com mais médicos e enfermeiros, caso o aumento da procura o venha a justificar.

Sónia Sanfona salienta que Alpiarça não tem actualmente utentes em lista de espera para médico de família, mas considera essencial garantir que essa resposta se mantém no futuro. O crescimento da população, o envelhecimento progressivo e o aumento da prevalência de doenças crónicas exigem, defende, serviços de saúde mais próximos, qualificados e integrados. A presidente da câmara garante que a saúde continuará a ser uma prioridade, por ser um dos pilares da qualidade de vida, da coesão social e do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, o município pretende manter uma articulação estreita com a Unidade Local de Saúde da Lezíria, o Ministério da Saúde e os restantes parceiros institucionais, procurando antecipar necessidades e encontrar soluções adaptadas à realidade do concelho. A construção da nova USF representou um investimento superior a dois milhões de euros, financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência e do Programa Acelerar 2030, sem encargos directos para a autarquia. Sónia Sanfona destaca a exigência do processo, que envolveu a elaboração do projecto, a obtenção do financiamento, o lançamento da empreitada e a conclusão da obra dentro dos prazos definidos.

“É um passo importante na preparação do concelho para responder aos desafios do envelhecimento populacional”, afirma a autarca, ressalvando que essa resposta não pode ficar limitada à construção de um novo equipamento. A autarca defende ainda que o Ministério da Saúde deve garantir respostas hospitalares diferenciadas na região, nomeadamente nas áreas da Obstetrícia e das Urgências Médico-Cirúrgicas. Considera que a qualidade e a estabilidade dos serviços públicos de saúde são determinantes para fixar população jovem, atrair famílias e reforçar a competitividade da Lezíria do Tejo.