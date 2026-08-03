Câmara do Entroncamento troca camião com 41 anos por viatura de 132 mil euros

O velho Bedford entrou ao serviço do município em 1985 e acabou imobilizado por falta de peças. A nova viatura pesada, equipada com grua e caixa basculante, vai apoiar obras, manutenção, limpeza urbana e transporte de materiais.

A Câmara Municipal do Entroncamento reforçou a frota dos serviços urbanos com uma viatura pesada de mercadorias, num investimento de 131.883 euros, acrescido de IVA. O veículo está equipado com grua e caixa de carga basculante e destina-se a responder às necessidades diárias de manutenção e intervenção no concelho. A aquisição permite substituir um Bedford que entrou ao serviço da autarquia em Março de 1985 e que, durante mais de quatro décadas, foi utilizado no transporte de materiais para obras municipais, lenha, terras, equipamentos das festas da cidade e resíduos provenientes da varredura urbana.

A antiga viatura ficou definitivamente inoperacional depois de uma avaria na caixa de velocidades. A falta de peças de substituição inviabilizou a reparação de um veículo que já não dispunha de equipamentos actualmente considerados básicos, como cintos de segurança, airbags, sistema ABS, direcção assistida ou climatização. O novo camião ficará afecto à Divisão de Serviços Urbanos e deverá ser usado no transporte de materiais e equipamentos, em trabalhos de manutenção, obras realizadas por administração directa e operações de limpeza e higiene urbana. A autarquia considera que o investimento permitirá aumentar a rapidez e a segurança das intervenções, além de melhorar as condições de trabalho dos funcionários municipais.