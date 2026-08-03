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Política | 03-08-2026 07:00

Há uma luz ao fundo do túnel para salvar o rio Nabão

Há uma luz ao fundo do túnel para salvar o rio Nabão
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A poluição no rio Nabão pode ter finalmente uma solução à vista, mas a recuperação depende de um investimento estimado em 27 milhões de euros. O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, admite que a falta de capacidade das estações de tratamento continua na origem das descargas e espera agora financiamento para avançar com obras consideradas decisivas.

A promessa de uma “luz ao fundo do túnel” volta a colocar a recuperação do rio Nabão no centro da agenda política de Tomar. O presidente da Câmara, Tiago Carrão, revelou em assembleia municipal que a Tejo Ambiente aguarda financiamento para reforçar as estações de tratamento de Seiça e do Alto Nabão, incapazes de responder ao aumento dos caudais nos períodos de chuva intensa. O investimento necessário rondará os 27 milhões de euros. O problema é antigo e está amplamente diagnosticado. Quando a precipitação aumenta, a entrada de águas pluviais nos sistemas de saneamento sobrecarrega as ETAR e provoca descargas de efluentes sem tratamento adequado para as linhas de água. A ampliação da ETAR de Seiça, inaugurada em 2024, foi apresentada como um passo importante, mas não impediu que novos episódios de espuma, água escura e maus cheiros voltassem a atingir o Nabão.
Tal como O MIRANTE noticiou, em Janeiro de 2026, o rio continuava impróprio para usos recreativos, com níveis elevados de contaminação microbiológica por Escherichia coli e enterococos intestinais e a massa de água classificada como “Inferior a Bom”. Em Junho, Tiago Carrão levou o problema à ministra do Ambiente, alertando também para a degradação de cerca de 70 quilómetros de emissários que encaminham os efluentes para as ETAR de Seiça e do Alto Nabão. A nova estimativa de 27 milhões de euros reacende a esperança na recuperação total do rio em termos de qualidade da água. O Governo abriu concursos do Sustentável 2030 com 40 milhões de euros destinados à recolha e tratamento de águas residuais e uma taxa de cofinanciamento de 85%. Falta agora saber se a candidatura da Tejo Ambiente será aprovada, qual o calendário das obras e que medidas serão tomadas até lá para impedir que continue a existir tantos focos de poluição no rio que atravessa a cidade nabantina.

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