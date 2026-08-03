Junta da Póvoa e Forte da Casa contrata consultoria financeira por 1.200 euros mensais

O executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou por unanimidade a contratação de serviços de consultoria financeira para a autarquia, numa reunião em que ainda participaram os vogais do Chega e da Coligação Nova Geração que renunciaram aos respectivos cargos e que serão substituídos na próxima Assembleia de Freguesia.

Segundo explicou o presidente da junta, António José Inácio, eleito pela coligação PSD/IL, a proposta prevê a contratação de uma empresa para prestar serviços de consultoria financeira em regime de avença mensal, renovável por iguais períodos.

O contrato terá um custo de 1.200 euros mensais, acrescido de IVA, destinando-se a reforçar o apoio técnico na área financeira da junta de freguesia.

Na mesma reunião, o ponto da ordem de trabalhos relativo à realização de uma auditoria financeira às contas da junta foi retirado para ser discutido em reunião privada. Igual decisão foi tomada em relação aos assuntos relacionados com a organização das Festas da Póvoa de Santa Iria, que também deixaram de ser apreciados em sessão pública.