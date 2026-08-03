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Política | 03-08-2026 10:00

Ourém garante 232 mil euros aos bombeiros e prolonga apoio até 2030

Ourém garante 232 mil euros aos bombeiros e prolonga apoio até 2030
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Corporações de Caxarias, Fátima e Ourém vão continuar a receber apoio financeiro regular da câmara até 2030. Os novos protocolos incluem verbas para despesas correntes, aquisição de viaturas, seguros e alimentação dos operacionais envolvidos no combate aos incêndios rurais.

A Câmara Municipal de Ourém renovou os protocolos de cooperação com as três associações humanitárias de bombeiros voluntários do concelho, assegurando financiamento às corporações de Caxarias, Fátima e Ourém durante o período compreendido entre 2026 e 2030. No primeiro ano, o investimento municipal ascende a 232 mil euros. A maior verba, no valor de 128.806 euros, destina-se aos Bombeiros Voluntários de Ourém. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fátima recebe 54.815 euros e a corporação de Caxarias beneficia de um apoio de 48.377 euros. As verbas destinam-se a ajudar a suportar as despesas correntes e a manter a capacidade de resposta das corporações no socorro às populações e na protecção de bens.
Os montantes previstos nos protocolos serão actualizados anualmente em 2,5%, numa tentativa de acompanhar o aumento dos custos de funcionamento. A autarquia compromete-se ainda a atribuir um apoio mensal ao investimento que pode chegar aos 1.500 euros, destinado à aquisição de viaturas de socorro. Os acordos abrangem também o pagamento dos seguros de acidentes pessoais dos bombeiros e dirigentes associativos, assim como os subsídios de refeição dos operacionais que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

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