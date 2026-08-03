uma parceria com o Jornal Expresso
03/08/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-08-2026 12:00

Sucesso escolar melhora em Arruda dos Vinhos e plano de transportes recebe luz verde

Sucesso escolar melhora em Arruda dos Vinhos e plano de transportes recebe luz verde
Foto: Município de Arruda dos Vinhos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A diminuição da taxa de retenção escolar em todos os estabelecimentos de ensino e a aprovação do Plano de Transportes Escolares para 2026/2027 marcaram a reunião do Conselho Municipal de Educação de Arruda dos Vinhos.

O Conselho Municipal de Educação de Arruda dos Vinhos fez um balanço positivo do ano lectivo 2025/2026, destacando a diminuição da taxa de retenção escolar em todos os estabelecimentos de ensino do concelho. Na reunião foi também emitido parecer favorável ao Plano de Transportes Escolares para o próximo ano lectivo.
Segundo a informação divulgada pelo município, os directores do Agrupamento de Escolas José Inácio da Costa (AEJIA), da Escola José Águas Figueiredo (EJAF) e da Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) apresentaram os resultados do último ano escolar, sublinhando a evolução dos indicadores de sucesso educativo.
O AEJIA obteve pareceres positivos em todos os parâmetros avaliados pela Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC). A EJAF alcançou resultados acima das médias nacional e internacional no projecto PISA for Schools e registou também bons resultados nos exames nacionais. Já a Escola Profissional Gustave Eiffel viu reconhecidas a inovação das metodologias de ensino e a qualidade da sua oferta formativa.
Além do balanço do ano lectivo, o Conselho Municipal de Educação analisou as prioridades para 2026/2027, tendo sido apresentados novos projectos pedagógicos destinados a reforçar a qualidade das aprendizagens e o sucesso escolar. Entre eles destaca-se o novo Projecto Educativo da Escola José Águas Figueiredo, orientado para a inovação pedagógica e a valorização do mérito.
Na mesma reunião, os conselheiros emitiram parecer favorável ao Plano de Transportes Escolares para o próximo ano lectivo, que visa assegurar a mobilidade da população escolar do concelho.
O encontro terminou com o reforço do compromisso entre a autarquia, os estabelecimentos de ensino e as restantes entidades parceiras para continuar a apostar na melhoria da qualidade do ensino e no sucesso educativo dos alunos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1781
    29-07-2026
    Capa Vale Tejo
    29-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região