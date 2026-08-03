Sucesso escolar melhora em Arruda dos Vinhos e plano de transportes recebe luz verde

O Conselho Municipal de Educação de Arruda dos Vinhos fez um balanço positivo do ano lectivo 2025/2026, destacando a diminuição da taxa de retenção escolar em todos os estabelecimentos de ensino do concelho. Na reunião foi também emitido parecer favorável ao Plano de Transportes Escolares para o próximo ano lectivo.

Segundo a informação divulgada pelo município, os directores do Agrupamento de Escolas José Inácio da Costa (AEJIA), da Escola José Águas Figueiredo (EJAF) e da Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) apresentaram os resultados do último ano escolar, sublinhando a evolução dos indicadores de sucesso educativo.

O AEJIA obteve pareceres positivos em todos os parâmetros avaliados pela Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC). A EJAF alcançou resultados acima das médias nacional e internacional no projecto PISA for Schools e registou também bons resultados nos exames nacionais. Já a Escola Profissional Gustave Eiffel viu reconhecidas a inovação das metodologias de ensino e a qualidade da sua oferta formativa.

Além do balanço do ano lectivo, o Conselho Municipal de Educação analisou as prioridades para 2026/2027, tendo sido apresentados novos projectos pedagógicos destinados a reforçar a qualidade das aprendizagens e o sucesso escolar. Entre eles destaca-se o novo Projecto Educativo da Escola José Águas Figueiredo, orientado para a inovação pedagógica e a valorização do mérito.

Na mesma reunião, os conselheiros emitiram parecer favorável ao Plano de Transportes Escolares para o próximo ano lectivo, que visa assegurar a mobilidade da população escolar do concelho.

O encontro terminou com o reforço do compromisso entre a autarquia, os estabelecimentos de ensino e as restantes entidades parceiras para continuar a apostar na melhoria da qualidade do ensino e no sucesso educativo dos alunos.