Já está em vigor a versão revista do PDM do Cartaxo

Nova versão do Plano Director Municipal do Cartaxo visa, entre outros aspectos, reforçar a capacidade de resposta do concelho ao nível dos equipamentos colectivos, dos serviços de apoio à população e da qualidade de vida das comunidades.

Já foi publicada em Diário da República a primeira revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do Cartaxo, que entrou em vigor no dia 30 de Julho. “A revisão do PDM constitui um importante instrumento de planeamento e gestão territorial, definindo as orientações para o desenvolvimento sustentável do concelho e criando as condições para a concretização de novos projetos e investimentos”, diz o município do Cartaxo em comunicado.

A Câmara do Cartaxo destaca que o novo instrumento de planeamento vai além das questões urbanísticas, procurando reforçar a capacidade de resposta do concelho ao nível dos equipamentos coletivos, dos serviços de apoio à população e da qualidade de vida das comunidades. O processo de revisão do PDM demorou muitos anos, envolvendo equipas técnicas municipais, entidades externas e diferentes organismos da administração pública.

O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), reconhece que nenhum instrumento de planeamento resolve, por si só, todos os desafios do território, mas sublinha que a revisão do PDM é um avanço significativo para o desenvolvimento do concelho. "É um documento construído a pensar nas próximas gerações, com responsabilidade, ambição e compromisso para com todos aqueles que escolhem o Cartaxo para viver, trabalhar e investir", considera o autarca.