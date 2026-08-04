Política | 04-08-2026 15:00
Já está em vigor a versão revista do PDM do Cartaxo
João Heitor, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo
Nova versão do Plano Director Municipal do Cartaxo visa, entre outros aspectos, reforçar a capacidade de resposta do concelho ao nível dos equipamentos colectivos, dos serviços de apoio à população e da qualidade de vida das comunidades.
Já foi publicada em Diário da República a primeira revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) do Cartaxo, que entrou em vigor no dia 30 de Julho. “A revisão do PDM constitui um importante instrumento de planeamento e gestão territorial, definindo as orientações para o desenvolvimento sustentável do concelho e criando as condições para a concretização de novos projetos e investimentos”, diz o município do Cartaxo em comunicado.
A Câmara do Cartaxo destaca que o novo instrumento de planeamento vai além das questões urbanísticas, procurando reforçar a capacidade de resposta do concelho ao nível dos equipamentos coletivos, dos serviços de apoio à população e da qualidade de vida das comunidades. O processo de revisão do PDM demorou muitos anos, envolvendo equipas técnicas municipais, entidades externas e diferentes organismos da administração pública.
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), reconhece que nenhum instrumento de planeamento resolve, por si só, todos os desafios do território, mas sublinha que a revisão do PDM é um avanço significativo para o desenvolvimento do concelho. "É um documento construído a pensar nas próximas gerações, com responsabilidade, ambição e compromisso para com todos aqueles que escolhem o Cartaxo para viver, trabalhar e investir", considera o autarca.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1781
29-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1781
29-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1781
29-07-2026
Capa Vale Tejo
29-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região