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Política | 04-08-2026 07:00

Ourém investe 486 mil euros na recuperação de estradas danificadas

Ourém investe 486 mil euros na recuperação de estradas danificadas
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Empreitada vai abranger vias nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel e tem um prazo de execução de 120 dias.

A Câmara de Ourém consignou a empreitada de reparação da rede viária afectada pela tempestade Kristin nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel. A intervenção representa um investimento de 486.676 euros e deverá estar concluída no prazo de 120 dias. O auto de consignação foi assinado a 29 de Julho pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e por um representante da empresa Manuel da Conceição Antunes – Construções e Obras Públicas, S.A., responsável pela execução dos trabalhos.
A empreitada abrange a Rua da Capela da Calçada e a Rua de Santarém, em Gondemaria, a Rua do Cabeço d’Óbidos, no Olival, e a Rua do Carrascal, em Alburitel. Os trabalhos destinam-se a repor as condições de circulação e segurança nas vias danificadas pela tempestade. A intervenção inclui o saneamento das zonas degradadas, reconstrução de taludes, execução de estruturas de suporte, melhoria da drenagem, remoção dos pavimentos danificados e aplicação de novas camadas de pavimentação betuminosa.

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