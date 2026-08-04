Ourém investe 486 mil euros na recuperação de estradas danificadas

A Câmara de Ourém consignou a empreitada de reparação da rede viária afectada pela tempestade Kristin nas freguesias de Gondemaria, Olival e Alburitel. A intervenção representa um investimento de 486.676 euros e deverá estar concluída no prazo de 120 dias. O auto de consignação foi assinado a 29 de Julho pelo presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e por um representante da empresa Manuel da Conceição Antunes – Construções e Obras Públicas, S.A., responsável pela execução dos trabalhos.

A empreitada abrange a Rua da Capela da Calçada e a Rua de Santarém, em Gondemaria, a Rua do Cabeço d’Óbidos, no Olival, e a Rua do Carrascal, em Alburitel. Os trabalhos destinam-se a repor as condições de circulação e segurança nas vias danificadas pela tempestade. A intervenção inclui o saneamento das zonas degradadas, reconstrução de taludes, execução de estruturas de suporte, melhoria da drenagem, remoção dos pavimentos danificados e aplicação de novas camadas de pavimentação betuminosa.