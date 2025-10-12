Abstenção deve ficar entre 43% e 48,3%

Taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009.

A taxa de abstenção nas eleições autárquicas deste domingo, 12 de Outubro, deverá ficar entre 43% e 48,3%, de acordo com projecções divulgadas pela RTP, pela SIC e pela CNN Portugal.

A taxa de abstenção em eleições autárquicas tem estado acima dos 40% desde 2009 e há quatro anos registou-se a segunda mais alta percentagem, 46,35%, um pouco abaixo do valor recorde de 47,4% atingido em 2013.

A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje até às 16h00 situava-se em 43,42%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, valor superior ao registado à mesma hora há quatro anos.

Segundo a projecção da Universidade Católica divulgada hoje pela RTP um pouco antes das 19h00 em Portugal continental (18h00 nos Açores), a taxa de abstenção nas eleições de hoje será entre 43% e 48%.

As projecções divulgadas pelas 19h00 pela SIC e pela CNN Portugal coincidem, apontando ambas para uma taxa de abstenção entre 43,3% e 48,3%.