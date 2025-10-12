As autárquicas de 2025 começaram com uma elevada afluência às urnas na Golegã, onde muitos eleitores aproveitaram as primeiras horas da manhã para exercer o seu direito de voto.

Afluência acima do normal nas primeiras horas de voto na Golegã

O MIRANTE ouviu vários populares que manifestaram dificuldades em conciliar o ato eleitoral com os horários laborais. Trabalhadores do comércio lamentaram a pouca flexibilidade da votação, explicando que o ritmo de trabalho nem sempre lhes permite deslocar-se às secções de voto com facilidade.

Também os trabalhadores agrícolas apontaram constrangimentos semelhantes, lembrando que o trabalho de apanha das culturas “não escolhe dias nem horas” e que, por isso, muitos acabam por ter de votar muito cedo ou ao final do dia.

Apesar das queixas, o ambiente registado nas assembleias de voto foi calmo e ordeiro, com a presença constante de eleitores desde o início da manhã.