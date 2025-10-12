uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Autárquicas 2025 | 12-10-2025 10:18

Afluência acima do normal nas primeiras horas de voto na Golegã

As autárquicas de 2025 começaram com uma elevada afluência às urnas na Golegã, onde muitos eleitores aproveitaram as primeiras horas da manhã para exercer o seu direito de voto.

O MIRANTE ouviu vários populares que manifestaram dificuldades em conciliar o ato eleitoral com os horários laborais. Trabalhadores do comércio lamentaram a pouca flexibilidade da votação, explicando que o ritmo de trabalho nem sempre lhes permite deslocar-se às secções de voto com facilidade.

Também os trabalhadores agrícolas apontaram constrangimentos semelhantes, lembrando que o trabalho de apanha das culturas “não escolhe dias nem horas” e que, por isso, muitos acabam por ter de votar muito cedo ou ao final do dia.

Apesar das queixas, o ambiente registado nas assembleias de voto foi calmo e ordeiro, com a presença constante de eleitores desde o início da manhã.

