uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 17:28

Afluência moderada e queixas pontuais nas mesas de voto do Forte da Casa

Afluência moderada e queixas pontuais nas mesas de voto do Forte da Casa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Até às 16h00 deste domingo eleitoral, a afluência às urnas foi de 43,2 por cento.

O acto eleitoral continua a decorrer com alguma afluência às urnas na Póvoa de Santa Iria e no Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira. A maioria das mesas de voto não regista filas, salvo uma ou outra excepção, em que o tempo de espera varia entre 10 e 15 minutos.
Segundo apurou O MIRANTE, há, para já, registo de queixas relativas à mesa de voto n.º 28, instalada na Escola Básica n.º 1 do Forte da Casa. De acordo com alguns fregueses, houve eleitores que apenas preencheram um boletim de voto, deixando outros dois em cima da mesa, cujo destino está por apurar.
De acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições, até às 16h00 deste domingo eleitoral, a afluência às urnas foi de 43,2 por cento.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar