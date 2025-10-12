Afluência moderada e queixas pontuais nas mesas de voto do Forte da Casa

O acto eleitoral continua a decorrer com alguma afluência às urnas na Póvoa de Santa Iria e no Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira. A maioria das mesas de voto não regista filas, salvo uma ou outra excepção, em que o tempo de espera varia entre 10 e 15 minutos.

Segundo apurou O MIRANTE, há, para já, registo de queixas relativas à mesa de voto n.º 28, instalada na Escola Básica n.º 1 do Forte da Casa. De acordo com alguns fregueses, houve eleitores que apenas preencheram um boletim de voto, deixando outros dois em cima da mesa, cujo destino está por apurar.

De acordo com os dados da Comissão Nacional de Eleições, até às 16h00 deste domingo eleitoral, a afluência às urnas foi de 43,2 por cento.



