uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:10

Carlos Alves vence em Arruda dos Vinhos

Carlos Alves vence em Arruda dos Vinhos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Autarca socialista conquistou mais de 44% dos votos.

O Partido Socialista de Arruda dos Vinhos fez a festa na noite de domingo, 12 de Outubro, elegendo Carlos Alves para o próximo mandato. O PS conquistou mais de 44% dos votos. Em segundo lugar ficou a coligação PSD/IL/CDS-PP, liderada por Rute Miriam, com valores a rondar os 41%.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar