Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:10
Carlos Alves vence em Arruda dos Vinhos
Autarca socialista conquistou mais de 44% dos votos.
O Partido Socialista de Arruda dos Vinhos fez a festa na noite de domingo, 12 de Outubro, elegendo Carlos Alves para o próximo mandato. O PS conquistou mais de 44% dos votos. Em segundo lugar ficou a coligação PSD/IL/CDS-PP, liderada por Rute Miriam, com valores a rondar os 41%.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar