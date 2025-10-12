Eleições a decorrer com normalidade em Santarém

As eleições autárquicas estão a decorrer com normalidade em Santarém e com boa afluência às urnas no Centro Escolar do Sacapeito, onde ao final da manhã se registavam filas com alguma dimensão nalgumas mesas de voto.

As eleições autárquicas estão a decorrer com normalidade em Santarém e com boa afluência às urnas no Centro Escolar do Sacapeito, onde ao final da manhã se registavam filas com alguma dimensão nalgumas mesas de voto.

Durante a manhã viram-se pelo local candidatos de várias forças políticas, uns para exercer o seu direito, outros apenas de passagem para acompanhar o andamento do acto eleitoral.