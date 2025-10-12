Autárquicas 2025 | 12-10-2025 13:02
Eleições a decorrer com normalidade em Santarém
As eleições autárquicas estão a decorrer com normalidade em Santarém e com boa afluência às urnas no Centro Escolar do Sacapeito, onde ao final da manhã se registavam filas com alguma dimensão nalgumas mesas de voto.
As eleições autárquicas estão a decorrer com normalidade em Santarém e com boa afluência às urnas no Centro Escolar do Sacapeito, onde ao final da manhã se registavam filas com alguma dimensão nalgumas mesas de voto.
Durante a manhã viram-se pelo local candidatos de várias forças políticas, uns para exercer o seu direito, outros apenas de passagem para acompanhar o andamento do acto eleitoral.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar