12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 13:02

Eleições a decorrer com normalidade em Santarém

As eleições autárquicas estão a decorrer com normalidade em Santarém e com boa afluência às urnas no Centro Escolar do Sacapeito, onde ao final da manhã se registavam filas com alguma dimensão nalgumas mesas de voto.

Durante a manhã viram-se pelo local candidatos de várias forças políticas, uns para exercer o seu direito, outros apenas de passagem para acompanhar o andamento do acto eleitoral.
