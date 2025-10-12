uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 14:27

Eleições em Samora Correia sem incidentes e com algumas filas nas mesas de voto

Eleições em Samora Correia sem incidentes e com algumas filas nas mesas de voto
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As eleições autárquicas estão a decorrer com tranquilidade em Samora Correia, onde a afluência às urnas foi significativa durante a manhã de domingo, 12 de Outubro, na Escola Professor João Fernandes Pratas.

A votação tem decorrido sem incidentes em Samora Correia, concelho de Benavente, mas com o registo de algumas filas nas dez mesas de voto instaladas na Escola Professor João Fernandes Pratas, especialmente a meio da manhã deste domingo. A afluência tem sido considerada positiva, com muitos eleitores a aproveitarem as primeiras horas do dia para exercer o seu direito de voto.
Durante a manhã, era visível a presença de alguns candidatos das diferentes forças políticas, especialmente à Junta de Freguesia de Samora Correia. Outros cidadãos, que exerceram o direito de voto, aproveitavam para trocar impressões sobre aspectos da vida diária, pessoal e política.
O ambiente tem sido de civismo e serenidade na expectativa que o movimento aumente progressivamente à medida que se aproxima o período da tarde.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar