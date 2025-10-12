As eleições autárquicas estão a decorrer com tranquilidade em Samora Correia, onde a afluência às urnas foi significativa durante a manhã de domingo, 12 de Outubro, na Escola Professor João Fernandes Pratas.

Eleições em Samora Correia sem incidentes e com algumas filas nas mesas de voto

A votação tem decorrido sem incidentes em Samora Correia, concelho de Benavente, mas com o registo de algumas filas nas dez mesas de voto instaladas na Escola Professor João Fernandes Pratas, especialmente a meio da manhã deste domingo. A afluência tem sido considerada positiva, com muitos eleitores a aproveitarem as primeiras horas do dia para exercer o seu direito de voto.

Durante a manhã, era visível a presença de alguns candidatos das diferentes forças políticas, especialmente à Junta de Freguesia de Samora Correia. Outros cidadãos, que exerceram o direito de voto, aproveitavam para trocar impressões sobre aspectos da vida diária, pessoal e política.

O ambiente tem sido de civismo e serenidade na expectativa que o movimento aumente progressivamente à medida que se aproxima o período da tarde.