Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:40
Florinda Roque vence na União de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
Autarca socialista venceu com 27,36% dos votos
A socialista Florinda Roque venceu a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira. O PS arrecadou 27,36% dos votos. Em segundo lugar ficou a lista de independentes de Luís Almeida, com 24% dos votos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar