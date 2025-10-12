uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Autárquicas 2025 | 12-10-2025 21:58

Helena Neves reforça liderança em Salvaterra de Magos
A coligação Juntos Fazemos+, liderada por Helena Maria Pereira das Neves, venceu as eleições autárquicas em Salvaterra de Magos, conquistando 38% dos votos e elegendo três vereadores para a Câmara Municipal.
O Partido Socialista ficou em segundo lugar, com 21,24% dos votos e dois mandatos, seguido do Chega, que alcançou 17,8% e elegeu um vereador. O PPD/PSD registou 14,92%, também com um eleito, enquanto a CDU (PCP-PEV) não conseguiu representação, ficando-se pelos 5,37%.

