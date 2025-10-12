uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:36

João Heitor reforça maioria absoluta no Cartaxo

João Heitor reforça maioria absoluta no Cartaxo
João Miguel Ferreira Heitor, do PPD/PSD, venceu de forma expressiva as eleições autárquicas no concelho do Cartaxo

João Miguel Ferreira Heitor, do PPD/PSD, venceu de forma expressiva as eleições autárquicas no concelho do Cartaxo, alcançando 65,24% dos votos (7.374 votos). O PS ficou em segundo lugar com 17,57%, seguido do Chega com 11,45% e da CDU com 4,11%. O resultado reforça a liderança social-democrata no município.

