João Heitor reforça maioria absoluta no Cartaxo

João Miguel Ferreira Heitor, do PPD/PSD, venceu de forma expressiva as eleições autárquicas no concelho do Cartaxo, alcançando 65,24% dos votos (7.374 votos). O PS ficou em segundo lugar com 17,57%, seguido do Chega com 11,45% e da CDU com 4,11%. O resultado reforça a liderança social-democrata no município.