Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:37
João Tremoço vence Vialonga
Partido Socialista mantém a liderança da junta e Chega sobe a segunda força na freguesia.
João Tremoço (PS) venceu as autárquicas em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, com 36,25% dos votos. O Chega é agora a segunda força política da freguesia, com 27,58% dos votos. A terceira força mais votada foi a coligação Nova Geração (PSD/IL) com 19,7%.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar