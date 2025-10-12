uma parceria com o Jornal Expresso
13/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:37

João Tremoço vence Vialonga

Partido Socialista mantém a liderança da junta e Chega sobe a segunda força na freguesia.

João Tremoço (PS) venceu as autárquicas em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, com 36,25% dos votos. O Chega é agora a segunda força política da freguesia, com 27,58% dos votos. A terceira força mais votada foi a coligação Nova Geração (PSD/IL) com 19,7%.
