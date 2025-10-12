Autárquicas 2025 | 12-10-2025 21:53
José Fernando Mendes Martins venceu em Mação
José Fernando Mendes Martins, do Partido Socialista, venceu as eleições autárquicas em Mação com 51,01% dos votos. O PSD ficou em segundo lugar com 34,09%. O PS assegura três mandatos na câmara e o PSD dois.
