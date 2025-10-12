Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:05
Luís Albuquerque reforça maioria em Ourém
Luís Miguel Marques Grossinho Coutinho Albuquerque, da coligação PPD/PSD.CDS-PP, venceu de forma expressiva as eleições autárquicas em Ourém, com 66,38% dos votos (12.790 votos). O Chega ficou em segundo lugar, com 16,08%, e o Partido Socialista em terceiro, com 11,60%. O resultado confirma a liderança sólida de Luís Albuquerque à frente do município.
