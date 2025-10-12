Luís Filipe Santana Dias mantém presidência da Câmara de Rio Maior

Luís Filipe Santana Dias, candidato da coligação PPD/PSD.CDS-PP, venceu as eleições autárquicas em Rio Maior, garantindo 53,52% dos votos (5.544 votos). O Partido Socialista ficou em segundo lugar com 31,48% (3.261 votos). A coligação social-democrata reforça assim a sua posição no concelho, elegendo quatro mandatos, contra dois do PS.