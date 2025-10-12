uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 21:47

Manuel Valamatos vence em Abrantes

O candidato do Partido Socialista, Manuel Jorge de Oliveira Valamatos, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Abrantes nas eleições autárquicas de 2025.

O PS conquistou 47,82% dos votos (9.069), elegendo quatro vereadores. O PPD/PSD.CDS-PP obteve 27,95% (5.301 votos) e dois mandatos, enquanto o CHEGA conseguiu 13,94% (2.644 votos) e elegeu um vereador.

