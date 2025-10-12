uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:32

Nelson Cunha conquista a Câmara do Entroncamento pelo Chega

Nelson José Estrela Lopes Cunha, candidato do Chega, venceu as eleições autárquicas no Entroncamento com 37,34% dos votos, elegendo três vereadores. O PPD/PSD.CDS-PP ficou em segundo lugar com 30,55% e dois mandatos, seguido do PS com 22,14%, também com dois eleitos.

