Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:14
Nuno Azevedo vence em Coruche
O Partido Socialista, liderado por Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo, venceu as eleições autárquicas em Coruche
O Partido Socialista, liderado por Nuno José Silva Guilherme Henriques Azevedo, venceu as eleições autárquicas em Coruche, obtendo 32,75% dos votos (3.167 votos) e elegendo três mandatos. O movimento VC-DM ficou muito próximo, com 30,74% (2.973 votos) e também três eleitos. O PPD/PSD conquistou 14,65% (1.417 votos) e elegeu um mandato. Chega (9,96%) e PCP-PEV (9,61%) não conseguiram representação.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1737
08-10-2025
Capa Vale Tejo
08-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar