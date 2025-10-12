uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Autárquicas 2025 | 12-10-2025 23:01

Nuno Marques da Silva vence em Alhandra

Sucessor de Mário Cantiga venceu com 31,38% dos votos.

Nuno Marques da Silva (PS) venceu as autárquicas na União de Freguesias de Alhandra, São João Dos Montes e Calhandriz, concelho de Vila Franca de Xira. O autarca venceu com mais de 31% dos votos. Em segundo lugar ficou a coligação Nova Geração (PSD/IL) com 21,55%.
