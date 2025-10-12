Autárquicas 2025 | 12-10-2025 22:13
Nuno Mira é o novo presidente da Câmara da Chamusca
O candidato do Partido Socialista, Nuno Mira, venceu as eleições autárquicas no concelho da Chamusca com 33,21% dos votos (1.454 votos).
O candidato do Partido Socialista, Nuno Mira, venceu as eleições autárquicas no concelho da Chamusca com 33,21% dos votos (1.454 votos). O PS elegeu um mandato, tal como o PNT, que obteve 31,48% (1.378 votos). O Chega ficou em terceiro lugar com 9,48%, seguido da CDU (8,79%), da coligação PPD/PSD.CDS-PP (7,58%) e do Movimento MP (7,20%).
